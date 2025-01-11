重振墾丁大街觀光 將優化行人空間

公路養護單位，進行清除墾丁大街路段違佔物的清道措施。（記者陳彥廷攝）

2025/01/11 05:30

原屬省道 人車爭道遭詬病 縣府代管 首重設施、號誌改善

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕墾丁觀光業陷入低潮，除與疫後出國潮衝擊國旅市場有關，近年來墾丁地區觀光物價在網路上負評不斷，也受到不少詬病，為提升墾丁大街形象，公路局將原屬省道的墾丁大街委由屏東縣政府代為管理，縣府將採取一系列整頓措施，吸引觀光客回流。

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屏東縣政府與公路局南區工程分局簽訂為期五年的代管契約，範圍從台二十六線三四K+五八○的大尖山B停車場至三六K的福華大門口路段（即為大眾所熟知的墾丁大街），是墾丁夜間人聚集的核心區域，因缺乏人行設施，常出現人車爭道情形，備受詬病，縣府接管後，首要以改善行人空間為重點。

墾丁大街夜市自治管理委員會主委曾春惠說，墾丁大街是長年固定集市，主管機關是公路局，交由縣政府代管後，可比照潮州鎮的攤販自治條例，搭配人行設施的優化，就能符合行人友善消費潮流，至於大街商品價格透明化，業者也努力在做，希望能吸引遊客到墾丁消費。

因應春節人潮 當地將設轉運站

屏縣府表示，為因應春節期間龐大人潮，將於年假前將墾丁大街行人設施改善到一定程度，如變電箱移置、增加行人穿越線、改善路口號誌等，當地也將設置墾丁轉運站，讓遊客透過墾丁快線到墾丁再深入國家公園各處，提升交通便利性及旅宿服務品質。

由公所管理攤商 建立合理消費環境

縣府交旅處指出，縣府將和墾丁國家公園管理處、恆春鎮公所合作打造保育與觀光兼顧的墾丁旅遊環境，大街部分可望由恆春鎮公所制定攤商自治條例，建立消費合理、親民及透明的夜經濟熱點，形塑各攤商產品的獨特性，讓國人及國際旅客見到墾丁嶄新的面貌；墾管處也將更新園區步道、廁所及遊客中心等基礎設施，把保育成果傳達給更多的遊客。

交旅處表示，近年在屏東積極開發新觀光景點下，全縣去年整體旅遊人次增達三千一百萬，較前年增加近五百萬人次，墾丁作為熱門國旅地點，將持續加強宣傳及澄清不實負面訊息，爭取遊客回流。

墾丁大街曾是國旅熱點，近年卻負評不斷。（記者陳彥廷攝）

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