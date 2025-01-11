台東市雲南路瓶頸段 拓寬通車

台東市雲南路拓寬工程昨天通車，在地原住民以舞蹈歡慶。（記者黃明堂攝）

2025/01/11 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市雲南路瓶頸段道路拓寬工程完工，昨天舉行通車典禮，接通省道十一線、台九線，為地方居民及來往知本火車站的民眾提供更便捷的交通服務。

來往知本火車站 行車更便捷

雲南路通車典禮由市長陳銘風主持，在地的阿福隆愛原住民協會舞蹈團帶來充滿文化特色的傳統舞蹈表演，結合OFFICE LADY團隊的勁歌熱舞，為典禮現場增添更多活力與歡樂。

請繼續往下閱讀...

新建排水溝 改善淹水問題

陳銘風感謝內政部國土管理署對這項計畫的全力支持。他指出，這項工程總經費五千一百萬元，透過生活圈道路系統建設計畫進行拓寬，不僅有效解決雲南路瓶頸段的交通問題，更大幅提升周邊交通的便捷性、安全性與穩定性，顯著改善行車舒適度。此外，工程也新建了排水溝，全面提升這個區域的排水效能，從根本上解決過往因淹水而導致的行車危機。

陳銘風強調，雲南路瓶頸段原有道路寬度僅四公尺，會車時頻繁發生交通意外，加上兩側老舊水溝排水功能不足，導致垃圾堵塞與積水問題。經過拓寬工程，新建全長六百公尺的新路段，將道路寬度擴展至十五公尺，全面串聯周邊交通網絡，有效減少交通事故，為市民提供更安全的通行環境。

路寬變15公尺 減少交通事故

這次拓寬工程不僅關注道路交通需求，也著眼於提升市民的生活環境。工程中特別增設人行步道與植栽綠化帶，優化步行及休閒空間，讓當地居民能享有更安全舒適的休閒體驗。此外，火車站與周邊道路的銜接也更加順暢，雲南路瓶頸段拓寬工程的完工，象徵台東市基礎建設再升級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法