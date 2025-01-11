賴瑞隆妻包包、手機遺失 藍里長涉侵占

2025/01/11 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆去年底在高雄市左營區舉辦餐敘活動，賴妻陳怡元的手提包連同手機遺失，經報警並透過手機定位，當晚在三民區嫩江街巷口找到手機，兩天後，當地國民黨籍陳姓里長將包包送到派出所，警方依侵占罪將里長送辦。

拾獲2天後交警方 里長稱忙忘了

為參選高雄市長爭取支持，賴瑞隆去年十二月廿九日晚間在左營區舉辦餐敘活動，邀請基層里長出席，妻子陳怡元也到場，活動結束前，陳怡元發現手提包和iPhone手機不翼而飛並報警，經手機定位功能，發現出現在三民區嫩江街三十五巷口，當晚十一點多，員警前往協尋，發現手機被放在陳姓里長住處不遠處的巷口，將手機先歸還賴妻。

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事件發生後兩天，陳姓里長突然將賴妻的包包送到哈爾濱所派出所，聲稱在餐會中不知是誰的，因為這兩天太忙才遲交警方，並稱不知道手機掉落在巷口。

三民一分局指出，去年十二月卅一日下午，陳男（七十一歲）自行至哈爾濱所報案，自首稱拾獲手提包，因涉有侵占嫌疑，員警訊後依侵占罪將陳函送高雄地檢署偵辦。呼籲民眾若拾得遺失物，應立即主動交給警察，否則會涉有侵占嫌疑，將面對法律追究。

對此，賴瑞隆僅簡單回應「很小的事」，陳姓里長則只說「這沒什麼事」，隨即掛斷記者電話。

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