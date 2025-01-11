為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    賴瑞隆妻包包、手機遺失 藍里長涉侵占

    2025/01/11 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆去年底在高雄市左營區舉辦餐敘活動，賴妻陳怡元的手提包連同手機遺失，經報警並透過手機定位，當晚在三民區嫩江街巷口找到手機，兩天後，當地國民黨籍陳姓里長將包包送到派出所，警方依侵占罪將里長送辦。

    拾獲2天後交警方 里長稱忙忘了

    為參選高雄市長爭取支持，賴瑞隆去年十二月廿九日晚間在左營區舉辦餐敘活動，邀請基層里長出席，妻子陳怡元也到場，活動結束前，陳怡元發現手提包和iPhone手機不翼而飛並報警，經手機定位功能，發現出現在三民區嫩江街三十五巷口，當晚十一點多，員警前往協尋，發現手機被放在陳姓里長住處不遠處的巷口，將手機先歸還賴妻。

    事件發生後兩天，陳姓里長突然將賴妻的包包送到哈爾濱所派出所，聲稱在餐會中不知是誰的，因為這兩天太忙才遲交警方，並稱不知道手機掉落在巷口。

    三民一分局指出，去年十二月卅一日下午，陳男（七十一歲）自行至哈爾濱所報案，自首稱拾獲手提包，因涉有侵占嫌疑，員警訊後依侵占罪將陳函送高雄地檢署偵辦。呼籲民眾若拾得遺失物，應立即主動交給警察，否則會涉有侵占嫌疑，將面對法律追究。

    對此，賴瑞隆僅簡單回應「很小的事」，陳姓里長則只說「這沒什麼事」，隨即掛斷記者電話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播