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    特定時段縮減候車時間 輕軌2措施因應

    輕軌提速測試一年後初步決定暫緩，改以打點車、區間車兩項措施先替代，將向中央爭取經費增購列車徹底解決班距問題。（記者王榮祥攝）

    輕軌提速測試一年後初步決定暫緩，改以打點車、區間車兩項措施先替代，將向中央爭取經費增購列車徹底解決班距問題。（記者王榮祥攝）

    2025/01/11 05:30

    提速測試暫緩 將以打點車、區間車替代

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌歷經一年提速測試後，因路口複雜度等情況難解，初步決定暫緩此案，另以「打點車」、「區間車」兩措施，在特定時段縮減候車時間，並持續爭取中央補助增購列車，以徹底解決班距過長的問題。

    爭取中央補助增購14組列車

    環狀輕軌去年一月全線營運，全長廿二．一公里、共卅八站，尖峰時段十分鐘、離峰時段十五分鐘的班距，引發民眾抱怨，尤其列車繞一圈約需九十分鐘（平均時速約十四．八公里），更被酸「都可搭高鐵去台北」。

    黃姓高中生說，輕軌的班距太長，而且人多時還不一定擠得上車，希望縮短班距並加快行駛速度。

    輕軌列車平均時速太慢的問題屢遭批評，高市捷運局與高雄捷運公司去年推動提速測試計畫，盼縮短繞行一圈時間至七十五分鐘，但結果因沿途路口太多、路況複雜，決定暫緩提速測試。

    捷運局說明，輕軌行經的路口共計八十五處，其中卅三處位於人口、車流較多的大順路段，儘管號誌設定輕軌優先，但仍須顧慮整體車況，紅燈須停、經過路口須放慢，列車駕駛員的壓力極大。

    由於車速難以提升，輕軌針對尖峰時段或活動人潮聚集時，多次執行打點車（直接到某車站後開始載客）、區間車（兩處指定車站間往返）方案，有效縮短候車時間，讓民眾有感，兩套機制將成為替代方案。

    徹底解決班距過長問題

    捷運局說明，輕軌目前有廿四組列車運行，扣除檢修與備用車組，離峰時段約十八組、尖峰時段有廿組在路上，人潮過多時會再加入備用車組執行打點車或區間車計畫。

    捷運局強調，後續將積極爭取中央補助增購十四組列車，已提報交通部。

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