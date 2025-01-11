蛇年開運小紅包 三鳳中街發送

高雄市長陳其邁（中）與小朋友開箱蛇年小紅包與春聯等新春小物。（記者葛祐豪攝）

2025/01/11 05:30

全市16萬名國小與幼稚園學童 每人一個 市府直接送到學校

〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接農曆蛇年，高市府設計百步蛇《蛇來運轉》開運小紅包，昨天首度亮相，全市十六萬名國小與幼稚園學童，不用排隊、每人都有一個。

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市長陳其邁昨天與「高雄熊」向市民拜早年，祝福新的一年「國泰民安，大家蛇年行大運」，並曝光蛇年限定高雄版新春小物，包括《蛇來運轉》開運紅包、《運開時泰》春聯、《好運蛇進來》斗方春聯。

造型亮眼的《蛇來運轉》開運小紅包，小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有一元錢幣。

陳其邁表示，高雄有台灣最多的十六族、近四萬原住民，而排灣、布農、魯凱族的神話和故事中，都有百步蛇蹤影，排灣族認為自己是「百步蛇的子民」；茂林區萬山部落和茂林部落的魯凱族耆老認為，百步蛇是族人好朋友、部落守護神。

象徵蛇來運轉 今11點45分商圈首發

市府今年以百步蛇為主題，設計出《蛇來運轉》開運小紅包，將於今天（十一日）上午十一點四十五分起於三鳳中街首發；全市十六萬名國小、幼稚園學童及特殊學校學生，市府會直接送到學校，每人都有一個。

《運開時泰》春聯與《好運蛇進來》斗方春聯，則邀請現居高雄的書法家陳民芳題字，「運開」代表時運、市運在新的一年鴻運大展；「時泰」意謂四時順適如意，生活安樂；另一《好蛇年》賀卡，則由平面設計師劉憶萱操刀。

春聯、斗方春聯 15日起供索取

春聯與斗方春聯都將從一月十五日起，於市府四維及鳳山行政中心、各區公所發送，也放置於觀光局各風景區，包括高雄火車站、左營高鐵站及小港機場的旅客服務中心，及文化局所轄場館及捷運各站點等，自由索取，索完為止。

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