花蓮港山林所官舍整修 投入8500萬

林業及自然保育署花蓮分署為日治時期花蓮港山林事業所官舍整修工程舉行上梁祈福儀式。 （花蓮分署提供）

2025/01/11 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期設立的花蓮港山林事業所官舍見證花蓮地區林業發展，被花蓮縣登錄為縣定古蹟，但年久失修，林業及自然保育署花蓮分署投入八千五百萬元進行修復，期望再現花蓮港街區風華，完成美崙溪畔林業發展史跡最後一塊拼圖，預計二○二七年竣工。

林保署花蓮分署指出，菁華林苑、菁華街林務局宿舍，及周邊的縣定古蹟花蓮港山林事業所等四棟建築，為一九二九年台灣總督府營林所東部出張所遷移到花蓮港街後所興建，是極具文化特色的日式建築群，見證花蓮地區林業發展最重要的歷史篇章，運作至一九七○年遭裁撤。

請繼續往下閱讀...

花蓮分署指出，自二○二○年起依文化資產保存法及古蹟修復與再利用辦法，爭取到林業文化資源保存中長程計畫第一期經費一千四百萬整修花蓮港山林事業所，第二期計畫再爭取逾八千五百萬元修復「菁華林苑」。

分署長黃群策說，日前舉行的日式建築上梁稱為上棟式，指在建築物主結構完成時，將屋架最上部的棟木主梁安裝固定。根據日本建築習俗，上棟式在建築過程為非常重要的儀式，除感謝神明庇佑，也祈求諸神保佑後續工程順利完工，並有慰勞工匠的用意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法