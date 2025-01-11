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    豐濱新特產 水牛肉乾、蝦餅上市

    豐濱鄉養殖白蝦做成美味蝦餅，值得品嘗。（記者花孟璟攝）

    豐濱鄉養殖白蝦做成美味蝦餅，值得品嘗。（記者花孟璟攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕東海岸花蓮豐濱鄉去年○四○三地震後，觀光業重創，鄉公所與工研院合作，開發水牛肉乾、黑豆氣泡飲、白蝦蝦餅，昨起在花蓮轉運站上架，推廣期間有八折優惠。擔任代言的藝人宋少卿說，花蓮是非常美好的地方，希望盡快走出地震風災，讓產業都好起來。

    豐濱鄉公所去年接受工研院輔導，並獲得國發會、原民會的支持，針對豐濱鄉的養殖肉用水牛、港口部落小農種的黑豆、白蝦海水養殖等產業推出新產品，昨天舉辦發表會。

    包括丁仔漏、八里灣、豐富、港口、磯崎、新社等部落都有養殖肉用水牛，目前養殖約二四○頭，昨天發表「豐濱牛—牛肉乾條」，有刺蔥、酒釀兩種口味，真空包裝的牛肉乾新鮮味美；此外，養殖白蝦也研發蝦餅產品。

    豐濱鄉公所也和花蓮地酒職人釀酒師李建緯合作，推出豐濱專屬「醲琴酒」，以台灣米蒸餾酒為基底，添加杜松子、馬告等香料，還泡入牛肉乾，淺嚐一口香氣就在口腔散開！

    秀姑巒溪口砂礫地種的黑豆品種，是百年前傳入，代代保種至今，顆粒較小且獨具風味，由工研院協助研發黑豆氣泡飲，微甜溫潤的黑豆十分養生，氣泡飲口感帶來清涼，適合夏天品飲。

    鄉長邱福順說，系列產品昨起在花蓮轉運站上架，推廣期間推出八折優惠，下週末五月天就要到花蓮開演唱會，也歡迎遊客到花蓮時記得買好買滿，更歡迎順道前往豐濱鄉遊玩。

    住海邊的豐濱牛製成牛肉乾，搭配黑豆氣泡飲，滿滿的海洋滋味。。（記者花孟璟攝）

    住海邊的豐濱牛製成牛肉乾，搭配黑豆氣泡飲，滿滿的海洋滋味。。（記者花孟璟攝）

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