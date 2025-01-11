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    拔傅罷免連署 今明前進花蓮中南區

    雖然天氣冷颼颼，但民眾熱情不減。 （記者花孟璟攝）

    雖然天氣冷颼颼，但民眾熱情不減。 （記者花孟璟攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台掀藍委罷免潮，花蓮縣雖然選票結構被戲稱「花蓮藍」，地方青年仍發動「微光花蓮、拔傅行動」，第一階段提議連署已破一千三百份，上週推出限量免費索取的「花蓮不收支傅宝」貼紙馬上被拿光，本週加印一千張已到貨，今明兩天也將前進花蓮中南區現場連署，完成連署書就送一張貼紙。

    一階連署逾1300份 創意貼紙受歡迎

    「花蓮不收支傅宝」貼紙由花蓮原住民青年設計師團隊腦力激盪，共同發想的創意貼紙，上週推出後爆紅，「不是花蓮人也想拿」。微光花蓮團隊志工說，有許多支持者看到新聞找到團隊，希望可以助印，但目前還是由設計師自掏腰包。

    「花蓮拒絕支傅宝」、「我是花蓮人、我不愛花蓮王」三款貼紙各一千份，昨天晚上已寄送到花蓮，完成連署書的民眾就可獲贈貼紙一張（三種任選一張）為拔傅連署添加柴火，「希望拔傅熱度持續升溫」！

    微光團隊指出，花蓮拔傅連署散步昨晚七點重回花蓮市石來運轉廣場，雖然天氣冷颼颼，仍吸引民眾陸續到場參加。支持民眾說，廿多年來深深感受到花蓮從公部門到私部門，資源都被傅家把持，傅還在國會搗亂議事規則，為了民主不要再走回頭路，花蓮人也必須挺身站出來自己罷免傅崐萁。

    今到瑞穗、玉里 明到鳳林、光復

    拔傅團隊指出，花蓮北區支持者明天十二日早上九點到十點可到吉安國小前；現場連署也將前進中南區鄉鎮，今天早上十點到十二點在瑞穗火車站、下午二點到四點玉里鎮台灣黑熊館前公園；明天十二日上午十一點至十二點壽豐教會、下午二點到三點鳳林鎮民廣場、下午三點四十分到五點光復商工外人行道，現場連署記得攜帶身分證、印章。

    拔傅連署昨晚在花蓮市石來運轉廣場，支持的年輕人自發性當人肉宣傳看板。（記者花孟璟攝）

    拔傅連署昨晚在花蓮市石來運轉廣場，支持的年輕人自發性當人肉宣傳看板。（記者花孟璟攝）

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