預約乘客少 宜市幾米巴士走入歷史

宜蘭市公所以幾米作品打造觀光巴士，全盛時期每月吸引超過三千人次搭乘。（資料照）

2025/01/11 05:30

營運9年 曾為旅遊亮點 全盛期每月3千人次搭乘 疫情後銳減

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市公所二○一六年與幾米團隊合作，全國首創二輛幾米市區觀光巴士，成為宜蘭市旅遊亮點，全盛時期每月吸引超過三千人次搭乘，但受疫情影響人次銳減後改為預約制，因又與其他公車路線重疊，非寒暑假每月出車不到五趟次，加上巴士使用年限已到，今年元月一日起正式停駛，幾米人偶滿街跑的景象已不復見！

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每月出車不到5趟 元旦已停駛

宜蘭市公所以繪本作家幾米作品「星空」、「忘記親一下」，打造「星空號」與「奇蹟號」觀光巴士，二○一六年九月上路；公車路線從宜蘭轉運站出發，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓及蘭陽別院，終點站為河濱公園，共有十三站。

路線與公車重疊 車輛也老舊

幾米巴士是十五人座小巴，免費搭乘，每天上午八點至晚間六點營運，二○二○年受疫情影響，乘車旅客從每月平均三千人次銳減至一千人次，為避免資源浪費，公所將其中一輛改為預約制，二○二三年另輛巴士也停止行駛固定班次，加入預約搭乘服務。

宜蘭市公所表示，幾米觀光巴士改全預約制後，預約件數愈來愈不理想，僅寒暑假每週有二至三趟預約搭乘，平時每月出車不到五趟次，因又與縣府勁好行等公車路線重疊，加上車輛老舊，若新購車需耗費龐大金額，初估連同購車、裝飾要價一千萬元。

此外，幾米觀巴每年營運維護費也須近三百萬元，市公所綜合考量使用率、車況安全性及財政負擔，去年十月公告，決定自今年元月停駛。

裝飾、站牌人偶 幾米團隊回收

市公所指出，有關巴士內的人偶裝飾及十三站牌人偶，牽涉智慧財產權，將由幾米團隊回收，目前僅保留昭應宮（第一銀行前）站牌，轉由縣府接手維管使用；另外，市公所前方的公車候車亭也會保留，暫時拆下維護後會擇期復原。

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