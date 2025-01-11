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    《桃園》山藥薯皮「尿囊素」多 具化妝品開發商機

    農業部桃園區農業改良場與農業試驗所嘉義分所團隊合作研究發現，山藥薯皮內含的尿囊素成分多過薯肉本身，可作為萃取天然尿囊素之來源。 （農業部桃園區農業改良場提供）

    農業部桃園區農業改良場與農業試驗所嘉義分所團隊合作研究發現，山藥薯皮內含的尿囊素成分多過薯肉本身，可作為萃取天然尿囊素之來源。 （農業部桃園區農業改良場提供）

    2025/01/11 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕山藥是國人熟悉的藥、食兩用農產品，食用上多為去皮烹調，農業部桃園區農業改良場與農業試驗所嘉義分所合作研究，發現山藥薯皮「尿囊素」成分多過薯肉本身，可作為萃取天然尿囊素的來源，對皮膚有保護作用，也具促進傷口癒合、抗發炎及抗胃潰瘍等生物活性，可應用於化妝品、保養品，具開發潛力。

    桃園農改場研究員龔財立率領助理研究員葉永銘、何昱圻與任珮君，及嘉義分所研究員賴永昌、助理研究員陸柏憲，以「山藥機能指標成分—尿囊素分析及應用」為研究計畫，針對台灣七個白肉山藥品種，將山藥塊莖分成薯皮、薯肉兩部分，冷凍乾燥後磨粉。

    研究發現，人參山藥每克乾燥薯皮含廿一毫克尿囊素最高，多過其薯肉尿囊素的六點一毫克，至於台農一號、台農二號、花蓮三號、桃園五號、大汕山藥，也呈現薯皮尿囊素多過薯肉，僅桃園四號的薯皮尿囊素低於薯肉。

    何昱圻說，國內外都有山藥面膜，訴求具皮膚保溼潤澤功效，唯多數尿囊素都是化學合成，非天然成分，透過研究「把不吃的山藥薯皮拿來萃取尿囊素」，藉此提高山藥價值，讓化妝品等外用產品成分更天然，同時友善環境。

    何昱圻表示，山藥屬根莖類作物，是相對低脂、高蛋白的主食類，含多種特殊保健成分，例如多醣、黏質液、膽鹼、尿囊素及酚類化合物等，各具抗氧化、血糖調節、促進脂質代謝及改善腸胃功能等功效。

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