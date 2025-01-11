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    首頁　>　生活

    《桃園》解壓安頓身心 市府辦3場社宅講座

    2025/01/11 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中壢一號社會住宅過去一個月內，發生三起墜樓往生事件，住戶感覺心裡毛毛的，市府住宅發展處啟動「身心安頓･幸福家園」計畫，請心理師針對多元族群需求，規劃身心健康主題講座，強化社會安全網，期望透過專業的引導與支持，協助住戶排解生活壓力，提升自我調適能力，不再發生憾事。

    據悉，這三起事件原因分別與沉迷宗教、債務問題、父子失和有關；桃市社宅服務中心執行長邱英哲昨說，講座主題分別為一月十七日「安心減壓團體」、二月十五日「社區資源一把抓：社福資源與管道介紹」、三月十五日「情緒魔法師：認識自我情緒」，後續每月一次講座至年底，開放民眾於社宅服務中心網站（https://www.tshsc.org.tw/w/tshsc/news）預約參與。

    精神科醫師蘇柏文表示，當人們內心感到憤怒、無助、無望時，一時衝動就可能出現傷害自己的行為，社會中相對弱勢族群面臨生活壓力可能更大，建議民眾若有憂鬱情緒，可尋求信任的親友支持，或藉由精神醫療緩解煩悶的身心，如果生活的壓力來源依然存在，可就近尋求社區心理衛生中心媒合適當的心理諮商資源。

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