《桃園》仁海宮信眾護台 為川普點燈

平鎮褒忠祠考量安全與節能，今年光明燈全數換新。（平鎮褒忠祠提供）

2025/01/11 05:30

〔記者黃政嘉、周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕農曆金蛇年新年將至，桃園市各大廟宇開放信眾點光明燈祈福，中壢仁海宮破天荒出現一位男信眾花六千元，為美國總統當選人川普點了個大平安福燈，希望保佑台灣安全，此舉讓仁海宮董事長王介禧豎起大拇指，讚許「非常有心地愛台灣」，開春將啟燈掛上。

中壢慈惠堂總幹事林駿康表示，慈惠堂最搶手的是燈籠造型的中庭燈，限量五百盞，點燈費用和母娘平安燈一樣可祈求平安健康、事事如意。

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平鎮褒忠祠管理人張玉燕說，原有光明燈系統老舊、易發燙，廟方考量安全與節能而斥資更新，點燈費從一百元調為三百元，今年起信眾利用廟裡電子螢幕設施，輸入登記電話就能查詢燈位，且有日、韓多國語言服務。

龍潭龍元宮總幹事王俊弘表示，去年十二月十日起受理蛇年點燈，生肖屬蛇者犯太歲、屬豬者沖太歲，建議安太歲；大溪普濟堂總幹事邱益興說，廟內增加兩柱太歲燈，全部點滿可達二萬多盞，各類點燈價位三百至一千五百元間。

龜山區壽山巖觀音寺董事長林明義說，廟內提供姻緣燈、添丁燈服務，祈禱月老星君、註生娘娘保佑信眾牽線婚成、歡喜添子；南崁五福宮主任委員陳宗賢說，點光明燈每盞八百元，信眾也能參加十九日舉辦的圓斗、謝燈三獻植福法會。

八德三元宮去年底獲登錄為市定古蹟，廟方今年特別推出二百盞「全家福平安燈」，已登記一空，其他燈種價位起跳三百元，以凌霄寶殿玉皇大帝前的六盞燈籠，每盞五萬元為最高。

桃園大廟景福宮除了多種傳統的平安燈，還為考生推出「智慧燈」、長者「長壽燈」及祈求婚姻者「姻緣燈」，點燈都納入電腦化作業，民眾輸入電話號碼，所點的燈就會自動閃爍讓人清楚位置。

中壢仁海宮有男信眾為美國總統當選人川普點了六千元大顆平安福燈。（記者黃政嘉攝）

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