《桃園》幼兒園2歲專班 目標年底達200班

桃園市長張善政昨視察中壢區中堅非營利幼兒園，發送新年紅包給幼童。（記者黃政嘉攝）

2025/01/11 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公立、非營利幼兒園二歲專班，今年底預計可達二○○班，減輕家長托育負擔，市府考量都會區人口集中與家長托育需求高，在中壢區青埔地區新設青山非營利幼兒園，將於二月間開學，招收八個班級，含三班二歲專班及五班三至五歲混齡班。

新設青山非營利幼兒園 2月開學

市長張善政昨視察中壢區中堅非營利幼兒園時表示，桃園市人口增加，有許多年輕夫婦的幼齡子女，二歲專班供不應求，去、前年開設八十班，今年至少增加四十班，到年底全市共可達二○○班。

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市長訪視 發送幼幼班新年紅包

中堅非營利幼兒園去年九月開學，委由三之三生命教育學會營運，園方扎根生命教育，培養小朋友自信、愛與關懷，張善政昨與幼幼班孩子蓋印創作春聯、玩「鬥年獸」故事接龍，發送新年紅包。

園長顏白璇表示，該園招收四個班，含兩班二歲專班及兩班三至五歲混齡班，以幼兒為主體規劃課程，讓孩子用明亮的眼睛看世界，用生命影響生命的教育歷程。

市府教育局官員說，中堅非營利幼兒園工程總經費一億多元，教育部補助三五二九萬元，市府自籌六五二三萬元，興建地上二層建物，以室內活動室為核心空間，外形仿住宅，避免大量體對社區造成壓迫感，以陽台、廊道呈現多層次外觀。

市府持續推動幼兒教育相關政策，如發放公私立教保服務機構五歲幼兒教育助學金，每人每學期四五○○元，搭配數位科技推動幼兒園STEAM教育計畫，讓小朋友透過五感體驗培養對科技的興趣。

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