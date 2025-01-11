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    《新北》景平站捷運開發大樓上梁 明年交屋

    新北環狀線景平站捷運開發大樓昨舉行上梁典禮，圖為完工模擬圖。（捷運局提供）

    新北環狀線景平站捷運開發大樓昨舉行上梁典禮，圖為完工模擬圖。（捷運局提供）

    2025/01/11 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市捷運工程局推動捷運環狀線十處複合型捷運開發案，其中景平站案是市府首件自辦的複合型捷開案，昨日舉行上梁典禮，將打造二千六百坪銀級綠建築，規劃住宅、辦公及店鋪空間，實現「到站即辦公、到站就到家」的便利性。

    捷運工程局長李政安表示，景平站捷運開發大樓將興建地上十二層、地下三層建物，一至五樓與捷運出入口共構使用，一樓為店面，可引進生活零售業進駐，二樓是辦公空間，六至十二樓規劃住宅。

    打造2600坪銀級綠建築

    李政安說，此案二○二三年六月申報開工，預計今年完工並申請使用執照，明年交屋；總投資金額約六．五億元，可提供二千六百坪住宅及商辦空間，將人流、商業導引至捷運沿線，助長環狀線運量與地方經濟發展。

    他指出，景平站捷運開發大樓由將捷建設投資興建，實現「到站即辦公、到站就到家」便利性；環保永續方面，預計取得銀級綠建築標章，並設置中庭天井，導入自然通風與採光，打造環保、節能、永續的捷開大樓。

    捷運局補充，環狀線共有十處捷開案，除了景平站案外，秀朗橋站案已經完工，去年十二月領得使用執照，板新站、板橋站案已徵得投資人，將陸續開工，十四張站、中和站及中原站案現正公告招商，橋和站、新埔民生站、新北產業園區站案也規劃今年公告招商。

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