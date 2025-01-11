新北燈會2/1登場 蛇年小提燈亮相

金曲原民歌王葛西瓦昨於記者會演出。（記者董冠怡攝）

2025/01/11 05:30

規劃10大燈區 主燈為12公尺高巨型科技靈蛇

〔記者董冠怡／新北報導〕新北燈會將於二月一日至十六日在新北大都會公園幸福水漾園區登場，今年主題為「靈蛇獻瑞，一起PLAY」，規劃十大燈區、六大特色，包括十二公尺高巨型科技靈蛇主燈、四公尺高Line Friends Minini夾娃娃機造型裝置、大型市集、藝術表演和體驗活動；二月一日開幕邀請南韓啦啦隊女神李多慧點燈，現場發放三千份蛇年小提燈。

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小提燈2種版本 大年初四首發3千份

市長侯友宜昨天表示，十大燈區為靈蛇獻瑞主燈區、萌彩蛇趣、蛇影迷宮、白蛇幻象、�迌新北、大顯神威、日韓迎新、一起PLAY、春滿江南、煥彩迎賓燈區；六大特色為Line Friends聯名合作與人氣歌手蕭秉治、閻奕格、葛西瓦演出，以及日本道地特色小吃、台灣傳統美食市集、雜耍特技表演、親子舞台及劇團互動，並和影音串流平台Netflix合作置入戲劇場景，民眾可體驗天燈祈福互動、漢服穿越、猜燈謎遊戲等，感受不一樣的元宵節氛圍。

侯友宜指出，新北小提燈有一般版「蛇燈精靈」、特別版「蛇奇寶貝」二種版本，其中「蛇燈精靈」融入世界壯年運動會主視覺意象，結合八面骰子滾輪，每一面都寫著一個願望或一件事，例如「給我零用錢」、「今天吃好料」、「幫忙做家事」、「安靜十分鐘」；「蛇奇寶貝」設計以招財貓為概念，可以隨風擺動，串起八枚銅錢，象徵「一同向前」、「一路發發發」，平安、健康、賺大錢，燈籠可提、可拉、可轉，趣味十足。

另有美食市集、雜耍特技和體驗活動

民政局長林耀長提到，「蛇燈精靈」預計二月一日（大年初四）下午五點在新北燈會現場首發三千份，各區公所二月七日起陸續發放；即起至一月十四日到民政局臉書粉專「新北民政保平安」完成指定任務，或是二月一日觀看開幕直播，有機會獲得「蛇奇寶貝」，詳細資訊可上民政局官網查詢。

台灣著名紙雕藝術家、小提燈設計者洪新富說，今年是蛇年，但多數人怕蛇，希望設計出可愛、讓每個人都想要的「寵物」，透過作品讓人與人之間互動更加溫暖，家長陪伴孩子一起完成，提燈從發想到成品出爐過程集結眾人想法，傳遞滿滿的祝福。

新北小提燈有蛇燈精靈（左）與蛇奇寶貝（右）2種版本。（記者董冠怡攝）

新北市長侯友宜（最上排中）、民政局長林耀長（左一）及先嗇宮董事長李乾龍（右二）等人出席新北燈會記者會。（記者董冠怡攝）

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