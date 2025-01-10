觀光帶動 琉球地價漲幅屏縣之冠

小琉球近幾年觀光發展蓬勃，成為全國熱門景點，在岸上就可目擊海龜也成為賣點。（記者陳彥廷攝）

2025/01/10 05:30

商機推升土地需求 公告現值成長5.24％ 遙遙領先屏東市的3.64％

記者陳彥廷／專題報導

屏東縣政府日前公布今年公告土地現值，全縣漲幅最高的地方竟是離島小琉球，令許多人感到意外，探究原因，官方及房產業界一致認為，近年琉球島上觀光產業蓬勃發展，才讓房、地產價格跟著水漲船高。

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縣府地政處公布資料指出，二○二五年公告土地現值各鄉鎮市漲幅較前一年提升者，前五名分別為琉球鄉五．二四％、九如鄉三．八一％、屏東市三．六四％、萬丹鄉三．五％及麟洛鄉三．三八％，其中三至五名皆鄰近重點開發地區，且受惠縣都屏東市火車頭效應，漲幅可預料。

納國家風景區 全島近半土地可開發

小琉球以離島之姿突破五％門檻且遙遙領先屏東市，突顯觀光發展對地價的驅動力；大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，小琉球為發展觀光遊憩劃入國家風景區，全島幾乎都是都市計畫區，可開發地區將近一半，去年受出國旅遊潮衝擊下，是國內少數一枝獨秀的熱門景點。

疫後出國熱 琉球旅遊仍一枝獨秀

房地產業者認為，觀光是「無煙囪工業」，人潮聚集自然就會帶入商機，推升對土地的需求，小琉球就是明顯的例子，最近島上就有一名地主想趁地價高檔，把接近漁埕尾、龍蝦洞潮間帶的數筆建地擺上交易檯，開價金額每坪高達三十萬元，總價一．九七億元。

漁埕尾附近建地 喊價1坪30萬元

房屋買賣專員羅紫柔說，受到通膨原物料上漲影響，連帶推升房地產價格，加上離島興建房屋成本較高，小琉球該地主持有的待售住宅區建地，總地坪六五八．八坪，面寬近四十公尺、深度近四十八公尺，且三面臨路，每坪喊價三十萬元，有其依據。

對比3年前成交價 漲了約1倍

根據實價登錄資料顯示，小琉球二○二四年每坪土地均價四萬多元，比對每坪喊價三十萬元的該筆土地附近區域成交紀錄，在二○二一、二○二二年分別有每坪十四．九萬、十五．三萬元成交。

琉球鄉黃姓居民指出，小琉球可看到海景的土地，這幾年被炒翻天，早年每坪僅一萬多元的土地已不復見，因觀光發展蓬勃，民宿林立，地價飛漲，現在島上還出現一坪三十萬元的地段，令人難以想像。

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