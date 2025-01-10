竹縣橫山三叉埤 落羽松池荷花早開

竹縣橫山社區三叉埤落羽松生態池內，荷花含苞迎接新春。（記者黃美珠攝）

2025/01/10 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山村內的「三叉埤」匯聚三條山窩的雨水，一六○年前就被集水成塘，用以灌溉周邊一二○多公頃田地，從空中鳥瞰猶如海神波賽頓遺落的三叉戟充滿故事性；一旁落羽松生態池更有早開荷花，春節前就能搶先見客。

鄉長張志弘說，這個埤塘是橫山社區發展協會前任理事長陳重詒家族等地方長輩共同打造的，現場設有水車，克服丘陵山田的高低落差以灌溉，也有滯洪池幫忙調節蓄水，迄今仍看得到早年農民耕作的智慧；入口處的伯公老樟樹也才剛被縣府公告列入保護。

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陳重詒說，這個埤塘早在一八六五年就出現了，大約三年前先獲水保署投入經費整治，建立環埤塘步道、設生態浮島，後又獲得客委會補助設置地景藝術，吸引水鴨、小鸊鷉等水鳥築巢或過冬，水上涼亭也設了漂書站，來客欣賞美景之餘也能挑選自己喜愛的書閱讀靜心。

在地社造工作室、「橫山好室」負責人林祐德說，三叉埤空拍看起來像海神波賽頓的三叉戟，結合在地墩子銃古道，讓喜歡健行的來客還可循古道尋訪韓屋大埤的落羽松林。

橫山村長黃振明說，三叉埤塘旁，另有一處落羽松生態池，池內種滿荷花，目前粉的、紫色的花苞爭相含苞，跟一般入夏才得見的荷花硬是提早了一季要搶先綻放，春節前可望就能見客。

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