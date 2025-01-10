造橋、三灣、銅鑼 YouBike增設7站

三灣老街增設YouBike租賃站。（記者彭健禮攝）

2025/01/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車於今年元旦起，已全面升級為YouBike2.0系統，此外，服務鄉鎮市再擴增三鄉，於造橋、三灣、銅鑼的車站、學校新增七個租賃站點，除增加通勤、通學便利性，也能與周邊鄉鎮市串連，來趟單車小旅行。

縣府工務處表示，造橋鄉新增站點為育達科技大學、造橋火車站、談文火車站；三灣鄉的三灣國中、三灣老街；銅鑼鄉的銅鑼火車站、文林國中。銅鑼火車站配置卅輛，其餘站點各配置廿輛。

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工務處指出，此新增三鄉站點位於車站、學校，可增加通勤、通學便利性，也都配置有電動輔助車型，有助坡道騎乘。另，銅鑼鄉尚有新興公園一處站點，預計四月完成啟用。

對此，三灣鄉廖姓鄉民表示，南庄鄉YouBike已於去年啟用，如今三灣鄉也有YouBike，之後假日閒暇之餘，也能夠騎YouBike前往南庄，以不同方式欣賞沿途風景也能運動健身。

苗縣二○一八年引進YouBike，陸續在苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮、公館鄉等人口三萬人以上的七個鄉鎮市建置站點，去年增加「雙慢城」南庄、三義，今年起再拓展至造橋、三灣、銅鑼。

工務處說，經多年來的加密、拓點，目前全縣共計已達一百八十二站，累計七百多萬次騎乘，續朝全縣二百站目標邁進。

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