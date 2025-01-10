春節大湖採草莓 恰巧遇上盛產期

受天候、病菌影響，大湖草莓農曆年迎來盛產期。（記者蔡政珉攝）

2025/01/10 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉「草莓王國」美譽遠近馳名，自去年十二月起已經吸引不少遊客造訪採果。不過，今年受颱風、生長季陰天日數較多與病害影響，未如往年於元旦前後便進入盛產期；大湖地區農會表示，估計農曆過年時草莓結果可大豐收，新春連假採果正是時候。

日照少加病害 今年產量高峰延後

大湖地區農會表示，大湖草莓主要有四期果，目前仍處於第一期果階段，第四期果估計可至四月份。去年受颱風接續影響，加上生長期間大湖地區陰天日數多，草莓接受的日照不足轉紅較慢，另外草莓苗價格上漲與土壤病害等，導致盛產期較往年延後。

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草莓苗漲價 部分果農放棄栽種

大湖地區農會說，除了天候影響難以掌握，部分農民因土壤病害嚴重，草莓栽種不若預期，容易因病害死亡，部分農民索性不種，避免持續虧本。

另外，大湖地區農會分析，今年草莓苗價格較往年上漲，每株增加一至五元，導致部分果農難以承受增加的成本，因此放棄栽種，也是今年一期果尚未迎來盛產期的關係。

大湖草莓近年以豐香、香水品種為主，傳統豐香品種草莓口感較軟嫩、甜度高且果肉多汁。香水品種草莓多用於如草莓蛋糕等產品使用，果肉較大，口感較有嚼勁，細細品嚐同樣擁有滿滿的幸福滋味，目前以香水品種占較多比例。

不過，大湖地區近年高架草莓逐步成長，加上農改場持續協助農友改善病害，仍保持四百五十公頃栽種面積。大湖地區農會也說，目前估計盛產季將碰上農曆過年，歡迎遊客屆時可到大湖地區採果、泡湯過年，喜迎新春。

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