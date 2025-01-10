基隆「城市美化條例」加重罰款 中央有意見

基隆國門廣場周邊地區景觀自治條例將到期，修正草案又未完成法案程序，恐有空窗期。（記者盧賢秀攝）

2025/01/10 05:30

政府機關未配合將罰二倍 都發處同意修正條文

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市為打造新國家門戶及塑造市港周邊環境，訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，將在今年二月廿五日期滿，市府擬擴大實施，修正自治條例經市議會審議通過，但中央單位對公部門加重罰款等有意見，至今無法公告實施，「城市美化」法源恐有空窗期。

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自治條例2月25日期滿 恐有空窗期

市府都市發展處說，先把目前提出補助的基隆關務大樓美化等六案先審議執行，並儘速完成法案。

建物設施、照明、招牌都納入管理

基隆市是國家門戶，前市長林右昌時代二○二二年實施國門廣場周邊地區城市景觀自治條例，從基隆港西岸西六碼頭到忠一路、中正路的內港中心區域，建築物的設施、植栽綠化、夜間照明、廣告招牌、建物的屋頂、外牆和騎樓附掛物等都納入管理，並酌予補助、協助民眾改善，房屋老舊影響景觀或疏於保養有安全疑慮則限期改善，否則可罰款五千至一萬五千元，因此忠一路和中正路已有部分民宅改善門面。

這項自治條例定有三年落日條款，將在今年二月廿五日期滿失效，市長謝國樑擬擴大全市實施，去年修正自治條例，名稱改為《基隆市城市美化自治條例》，市議會已審議通過，但送內政部核定時，中央部分單位對部分條文有意見，尤其是市府對政府機關或公營事業單位未配合改善，將加重二倍罰款，公營事業單位認為應「同賞同罰」，此外有些單位認為條文應局部修正。

6案子申請補助 在落日條款前審議

據了解目前有六個案子申請補助，包括在基隆港西岸緊鄰碼頭的關務大樓、火車站南站前民宅、忠一路、愛一路及中正路建築師公會大樓的立面改善等，都發處表示，盡量在落日條款前審議執行。

都發處同意將加重罰款條文刪除，目前與內政部協商，修正部分條文，還要送市議會審議，市議會最快在三月開臨時會，希望盡量縮短空窗期。

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