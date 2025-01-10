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    饗饗信義店疑食物中毒案 增至53人就醫

    微風信義百貨公告饗饗信義店九日暫停營業。（記者林承鴻攝）

    微風信義百貨公告饗饗信義店九日暫停營業。（記者林承鴻攝）

    2025/01/10 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕饗饗台北信義店疑似食物中毒事件持續擴大，自七日起至昨日十六時，累計通報五十三人於五、六日用餐後出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀就醫。台北市衛生局於昨日會同疾管署及食品藥物管理署前往該餐廳，進行腹瀉群聚疫情流行病學調查，希望瞭解現場作業情形及人員健康管理狀況，是否造成食品中毒事件，調查結果預計二至三個月出爐。

    疾管署進行流行病學調查

    因疑似食物中毒就醫人數達六人以上，北市衛生局於七日下午勒令業者暫停作業，但饗饗信義店當日晚間仍照常供餐收客，衛生局八日重罰業者三百萬元。衛生局指出，若調查結果包含食品檢體、患者檢體、環境檢體及員工手部檢體等最終判定為食品中毒案件，即違反食安法第十五條第一項規定，依同法第四十四條可處六萬元至二億元罰鍰。

    衛生局表示，待業者改善完成後提出復業申請及相關改善報告，包括從業人員完成至少四小時衛生講習證明，經衛生局審查通過且複查合格始得復業。衛生局指出，因就醫通報人數持續增加，饗饗信義店多次提出復業申請皆被駁回，待廿四小時無新增個案，才有可能評估讓餐廳復業。

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