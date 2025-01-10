周杰倫門票「綁物」賣4萬 黃牛重罰264萬

2025/01/10 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府力拚大巨蛋演唱會經濟，但演唱會常伴隨黃牛問題。台北市政府去年五月成立「黃牛防治專案小組」跨局處查緝，目前已裁罰卅四件，累計裁罰五四五萬八二○○元。專案小組更發現，有黃牛將周杰倫演唱會門票搭配娃娃販售，每張四萬元加價轉售，總金額達卅六萬元，文化局認定「綁物出售」仍屬黃牛加價轉售行為，遭開罰二六四萬六○○○元，也是黃牛法案上路以來單一案件最高裁罰金額。

黃牛法案單一案件最高裁罰金額

文化局表示，觸法民眾將原票價五八八○元的門票與娃娃一同兜售，以每隻娃娃贈送三張票券交易，將每張門票以四萬元價額加價轉售，總販售票券達九張，總金額高達卅六萬元。警察局查獲後，由市府依照文化創意產業發展法第十條之一第二項規定及裁罰基準，販售金額超過票面金額或定價五倍以上，以每張票面金額裁罰五十倍進行開罰。

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近期有許多變形賣票案件，有黃牛假藉以「綁物出售」方式，企圖規避加價轉售事實。文化局表示，此類行為仍屬黃牛加價轉售，只要販售超過票面金額的藝文表演票券就是黃牛行為，加價轉售、誤觸法網，將面臨原票價十至五十倍高額裁罰。

文化局提醒，不管黃牛加價行為最終是否成交，若在公開平台上載明「價格私訊」或「價格私談」或其他變形方式加價販售票券，即便未完成交易，都已觸犯文創法。

近來北市被裁罰案例中也有未成年者，即便未滿十八歲，依文創法及行政罰法仍需承擔相關罰則。

文化局提醒民眾謹慎保護個人資料、社群帳號、通訊軟體帳號等，勿將個人帳號借予親友使用，避免重要個人資料外洩，甚至觸犯共同犯罪嫌疑。

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