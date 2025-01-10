大巨蛋問題多 民代︰體育局預算全送協商

台北市議會大會昨天下午審議體育局預算，大巨蛋議題成焦點。（記者蔡思培攝）

2025/01/10 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕大巨蛋啟用後已辦多場體育賽事與演唱會，卻接連傳出漏水、遠雄私用包廂爭議，天后張惠妹大巨蛋開唱也造成震動引民怨。台北市議會昨下午審議體育局預算，大巨蛋議題成焦點，民眾黨議員陳宥丞批大巨蛋問題原地踏步，一度喊出將體育局今年所有預算全送政黨協商；民進黨議員許淑華也呼籲市府跨單位合作改善大巨蛋震動問題，並針對包廂等爭議部分重啟協商。

陳宥丞昨關心，大巨蛋營運計畫評分標準是否有新進度，他也詢問大巨蛋漏水狀況是否已改善、VIP包廂分潤是否已經解決，未來大巨蛋辦演唱會是否可能採用實名制。他也質疑體育局「U-Sport」不使用台北通APP，卻另花八百萬元建置APP，建置經費高於業務量更龐大的警消單位。

請繼續往下閱讀...

營運計畫評分標準完成 近期開會

體育局長王泓翔解釋，大巨蛋營運計畫評分標準已經完成，委員會也成立近期將開會，預計今年九月會有營運計畫評估，未來會再針對包廂與遠雄討論。他也表示，未來會將實名制納入與主辦方合作的契約當中，與文化局討論後會有相關研議與要求。

陳宥丞認為體育局回應不佳，跟答錄機講得一模一樣，大巨蛋問題仍原地踏步，他一度主張將體育局所有預算全送政黨協商，最後則要求刪除體育局資訊軟硬體設備費一八五○萬餘元。不過議長戴錫欽裁示要送政黨協商。

包廂爭議 議員建議重啟協商

民進黨北市議員陳賢蔚也關心大巨蛋包廂爭議，遠雄明明擅自控留使用包廂，市府還可以與遠雄耗這麼久。許淑華也指，大巨蛋包廂仍有問題，市府應該在與遠雄討論分潤時納入，她建議市府取得由會計師簽證的大巨蛋營運財報後，針對包廂等爭議部分重啟協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法