北市教育局稱兒保案被操作 議員怒刪特別費

2025/01/10 05:30

市府挨批處置慢半拍 林奕華、社會局長等特別費也被刪減

〔記者何玉華、甘孟霖、蔡思培／台北報導〕台北市去年底發生教保服務機構不當對待幼生事件，民進黨議員許淑華質疑市府處置慢半拍，台北市教育局長湯志明當時召開記者會說明時，公開批評「兒童保護案件不應被議員扭曲為政治操作的工具」，引起許淑華強烈不滿，昨審議今年度總預算案時要求將教育局長特別費全數刪除，同時刪減副市長林奕華、社會局長等相關首長特別費，台北市長蔣萬安昨受訪表示，市府已經提出各項精進計畫及措施並依此運作，避免未來再有憾事發生；首長特別費今將政黨協商。

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蔣萬安︰已提出精進計畫及措施

國防部平安新村教保中心去年底發生狼師不當對待幼兒，許淑華十二月一日在臉書質疑，受害者家長們自八月十九日起陸續報警後，北市府直到十一月廿一日才開罰、停職狼師，處理慢半拍。教育局長湯志民十二月一日也召開記者會稱要駁斥議員指控，強調八月十九日獲報第一時間即成立跨局處應變小組，隔天就將狼師停職，全力處理，並嗆聲「兒童保護案件不應被議員扭曲為政治操作的工具」。

湯志民政治操作說法 議員不滿

許淑華昨在審議教育部門預算時表示，湯志民把議員監督市政、關心幼兒案件扭曲為政治操作，林奕華當晚臉書也發文附和是政治操作，公然挑釁市議會，提案全數刪除湯志民特別費，並明列涉及教保員對幼生性侵案，教育局掌握具體事證後，應於兩週內經認定委員會程序，予以最重解聘處分的綜合決議。許表示，兒童保護涉及社會局，因此也提案全數刪除社會局長姚淑文每月三萬九千七百元特別費，以及負責督導該項業務的副市長林奕華特別費刪減九十萬元。

戴錫欽︰預算交政黨協商

民進黨議員洪婉臻發言支持，並表示去年十二月十四日邀蔣萬安與培諾米達幼兒園家長閉門溝通，蔣萬安允諾讓家長盡速看到監視器畫面，至今還沒看到，是在騙人嗎？不分黨派議員對教育預算幾乎都不反對，教育局卻對性平案件無所謂，還指議員做政治操作。議長戴錫欽裁示，預算及綜合決議交由政黨協商。

對此，湯志民昨表示，認同議員關注幼兒安全及權益，對議會的決議虛心接受，會再精進，盡最大努力落實，並以最嚴謹的態度守護幼兒安全與權益。

對此，林奕華昨表示，相關精進措施市府均已確實執行，並會持續加強跨局處合作。蔣萬安昨天上午出席活動被問到此事時也表示，市府已經提出各項精進計畫以及措施，也都已經依照精進措施的機制在運作，避免未來再有這樣的憾事再次發生。

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