結合「三生效益「 嘉義中央公園開放

中央公園觀景台可遠瞰綠地，適合民眾休憩。（記者林宜樟攝）

2025/01/10 05:30

斥資1億餘元建置全齡無障礙設施 幼兒、年長者或身障者均能使用

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義長庚醫院斥資一億二○二萬餘元，委託嘉義縣政府規劃設計，在朴子市醫療專用區新建具全齡無障礙特色的中央公園；工程前年二月動工，去年十一月底完工，已開放民眾使用，縣長翁章梁昨前往勘查時表示，公園內有溜滑梯和步道等設施，適合親子遊樂，未來將會充實更多設備，讓環境更舒適。

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占地3公頃 位於故宮南院南側

中央公園占地約三公頃，位於故宮南院南側的故宮大道與小槺榔一路，由嘉義長庚醫院委請縣府建設處規劃設計，結合生活、生態及生命「三生效益」概念，打造多元且療癒的社區公園，提升當地景觀品質及環境機能，共進行景觀土丘、鋪面工程、設施工程、景觀水池、綠地活動區、園區燈照明設備及植栽綠美化等工程。

翁章梁昨與嘉義長庚醫院院長楊仁宗等前往會勘時表示，嘉義長庚醫院是縣內重要的醫院，有許多病患出入，此工程在公園內種植許多植物，利用季節性開花及變色喬木與灌木，讓整體景觀氛圍更豐富，病患、家屬可前來休憩欣賞，放鬆身心；因附近人口尚未聚集，工程先進行完整架構、培養植栽，讓樹木生長，環境變得更舒適，未來還會充實設備，讓親子有更多可遊玩的場域。

藉植物開花及變色 景觀更豐富

縣府建設處表示，中央公園位於嘉義長庚醫院後方，園內的兒童遊戲區有溜滑梯、跳樁和沙坑；景觀水池可提供雨水回收及儲水的功能；周圍設置全長約二公里弧形步道，為無障礙設施，讓幼兒、年長者或身障者均能使用；土丘觀景台可遠瞰故宮南院及整片公園綠地，適合院區病患及臨近住戶休息放鬆。

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