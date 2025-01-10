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    首頁　>　生活

    奧運主廚掌杓 雲林華聖學員先圍爐

    2025/01/10 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣天主教土庫華聖啟能中心昨舉辦愛心圍爐活動，由前台灣金聯董事長呂政璋與其企業好友共同辦理，今年邀請巴黎奧運台灣代表隊主廚團隊掌廚十多道佳餚，讓百位身心障學員及員工享受「奧運級圍爐」。另雲縣議員林岳璋與雲林宏宇關懷協會發起拔蘿蔔公益活動，收到約十萬元善款，昨湊足十三萬元悉數捐給雲林縣小天使發展協會。

    華聖啟能中心愛心圍爐平安宴席開十多桌，嘉義教區主教浦英雄、士林開發公司總經理林信成、漢典食品公司總經理鍾紀銘和前台灣金聯董座及呂政璋等人出席。

    中心主任劉振旺表示，公益活動已舉辦九年，此次超過十道佳餚讓學員享用；鍾紀銘表示，公司去年負責巴黎奧運台灣隊膳食，讓學員品嘗與奧運選手同等級的美食，傳遞愛與溫暖。

    另外，上月林岳璋及雲林縣宏宇關懷協會在斗六舉辦公益拔蘿蔔活動，吸引上千人參與。每人限採十斤蘿蔔，超重部分採樂捐，共募得約十萬元，林岳璋和協會湊足十三萬元，全給小天使協會。

    小天使協會理事長林甘表示，協會中安置智能障礙、腦麻等青年，去年開設日照中心後，急於籌措設備經費，感謝協會及議員讓民眾看到需要被關心的孩子們。

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