打造照護示範點 古坑將建社福大樓

衛福部及立院環衛委員會應立委劉建國（中）邀請到古坑鄉考察，同意補助興建古坑鄉多功能社會福利大樓。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/10 05:30

衛福部補助6300萬 落實從幼到老和身障者多功能照護

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕古坑鄉即將興建多功能社會福利大樓，規劃從幼到老加上身障者照護，各種社福幾乎全部囊括，總經費八千三百萬元，衛福部允諾補助六千三百萬元，由於即能落實社福的多項照護工作，落成後有望成全國第一的社福照護示範點。

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公所籌2千萬 規劃3層樓社福空間

衛福部次長呂建德及立法院衛環委員會昨天應立委劉建國邀請到雲林縣進行長照設施考察，劉建國提出包括古坑鄉多功能社會福利大樓、斗南鎮舊社社區活動中心及林內鄉烏塗社區活動中心等三項新建計畫，全部獲得支持，其中古坑鄉多功能社會福利大樓興建確定補助六千三百萬元。

該大樓將打造成三層樓的社福空間，一樓規劃作為活動中心辦公室；二樓設置親子館及托育中心，為零到二歲兒童及其照顧者提供嬰幼兒照顧服務、親子活動、托育服務等；三樓則為老人活動中心及身心障礙者日照中心，提供日間照顧、家庭服務、生活輔導訓練等服務。

照顧好長者 也減輕中生代育兒壓力

劉建國表示，古坑鄉多功能社會福利大樓興費所需經費八千三百萬元，古坑鄉公所自籌二千萬元，其餘都由衛福部補助，未來這座大樓不僅將能把長者照顧好，也能減輕中生代托育的壓力，有希望成為全國第一的社福示範點。

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉托育設施及親子活動空間極為匱乏，迫切需要建設符合需求的社會福利設施，這座大樓將讓古坑鄉的社福工作翻開全新一頁。

提供托育、日照及生活輔導訓練

考察團一行人隨後前往斗南舊社社區，地方人士表示，社區缺乏綜合性社區活動中心及長期照護設施，希望能在舊社第六停車場建設失智症團體家屋，一樓停車場，二樓設長青食堂與關懷據點，三樓設失智症團體家屋；林內鄉烏塗村地方人士爭取改建烏塗社區活動中心；衛福部則答應會盡力給予支持。

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