反建芳苑火葬場 說明會爆衝突

反芳苑火葬場居民高舉旗幟，要求縣府撤案。（記者陳冠備攝）

2025/01/10 05:30

民眾要求撤案 民政處：再溝通

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府將在芳苑鄉第一公墓（芳苑、二林交界）興建火葬場生命園區，引起二林、芳苑兩地鄉親強烈反對，縣府昨日舉辦第一場說明會，當地「反火葬場自救會」現場痛批縣府不顧活人要賺死人錢，並將縣長王惠美照片掛在靈車上丟雞蛋、撒冥紙，負責主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南只好宣布流會，他說，目前不考慮撤案，希望有機會與民眾進行理性溝通。

這場說明會在芳苑鄉草湖村萬善祠舉辦，聚集逾三○○名居民抗議，並高舉「自己家鄉自己救，反對設置火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟，還有人把縣長王惠美照片掛在靈車上，芳苑鄉民代表陳美惠一度跳上發言桌阻止會議進行，警方出動一二○名警力到場維安，現場一片混亂，也發生數波推擠，導致有人被推倒受傷，所幸送醫後無大礙。

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民政處代理處長陳俊男在抗議民眾阻擋下，遲遲無法上場發言，只好宣布流會並離開會場，不過其座車遭民眾阻攔，民眾情緒激動，要求縣府承諾火葬場撤案，並蛋洗座車。陳俊男對於說明會無法進行感到很遺憾，他說，目前不考慮撤案，希望未來有機會與鄉親進行理性溝通，並了解大家的疑慮。

自救會成員表示，在此設置火葬場會污染空氣、水及農林漁牧，附近地價也會受影響，要求撤銷芳苑火葬場開發案，否則不排除有更激烈抗爭。

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