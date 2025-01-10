《草屯鎮長補選》綠營控自營民宿違建 簡賜勝：買來就這樣

2025/01/10 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕草屯鎮長補選選情緊繃，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴昨與立委林楚茵指控，國民黨候選人簡賜勝在九九峰遊憩區旁的民宿是大違建，並質疑簡爭取到的遊憩區建設，是圖利自家民宿與家族建設公司。簡賜勝競選總部回應，建物是二手屋，購入後未二度施工，不知其中有違建。

林楚茵表示，民眾爆料九九峰遊憩區旁的「陽光會館」民宿是簡所有，該會館違建比率逾半，不只建物加蓋，裡頭餐廳、泳池、電梯都沒使用執照，並做為招待所與營業用民宿，質疑簡爭取到的九九峰遊憩區建設，是圖利自己與家族企業。

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簡賜勝競總回應，該建物是經仲介購買的二手屋，購入就是這樣的格局，並未二度施工，也不知其中有違建，並質疑蔡銘軒去年競選立委，也爆出自家透天厝加蓋的四樓是違建，當時蔡就稱會自行拆除，結果選完都沒拆。

針對綠營製作比較雙方財產與政見的文宣，簡賜勝則呼籲對手，不要用一張照片就做造謠文宣，對於不實言論，應還他清白。

南投縣府指出，蔡的建物違建部分，已納入排拆，簡的部分尚未接獲舉報，後續若獲報也會依法行政、排定拆除。

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