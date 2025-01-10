公共場所寵物未繫繩 南投最高罰1.5萬

南投縣動物保護自治條例規定，攜帶不具攻擊性寵物出入公共場所應使用鏈繩，否則將開罰。（記者張協昇攝）

2025/01/10 05:30

縣務會議通過動保自治條例 飼養犬貓應接受2小時課程

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣府加強飼主管理寵物責任，制定「南投縣動物保護自治條例」，規定未來飼養犬貓應接受動物保護課程，惟目前無罰責，但若攜帶不具攻擊性寵物出入公共場所，應由七歲以上之人伴同，並使用鏈繩或具備防曬及通風功能箱籠，違者經勸導再犯者，最高可處一萬五千元罰鍰。此自治條例草案已在縣務會議通過，將函請縣議會審議通過後公布施行。

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必要時寵物應加戴可散熱透氣口罩

南投縣動物保護自治條例共有二十四條，其中比較受關注的是第九條，規定攜帶不具攻擊性寵物出入公共場所應由七歲以上之人伴同，並使用鏈繩或具備防曬及通風功能箱籠，必要時應加戴不影響散熱透氣口罩，如有便溺，飼主應立即清除。同條例第二十三條明定違反第九條者，經勸導再犯者可處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，並得按次處罰。

南投縣家畜疾病防治所表示，動物保護法已規定寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同，南投縣動物保護自治條例則進一步制定須使用鏈繩等規範。

自治條例第十五條也規定，飼主飼養犬貓應接受二小時動物保護課程，課程包括動物保護法、動物飼養基本照護及動物福利等內容，目前只勸導並無罰責。家畜疾病防治所說，在動保團體推動下，中央可能修訂動保法，未來沒有接受動物保護課程而飼養犬貓，可能會有罰責。

金屬套索陷阱 禁製造、販賣、使用

此外，鑑於縣內常發生流浪犬誤觸俗稱「山豬吊」的套索陷阱致斷肢，該自治條例第十七條、二十二條規定，未經縣府許可，任何人不得於縣內製造、販賣、陳列、出租、出借或使用金屬材質套索陷阱，違者處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰；另外，縣府排除、拆除或銷燬未經許可金屬材質套索陷阱，土地所有權人、使用人或管理人不得拒絕，以藉此遏止動物誤觸陷阱案件。

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