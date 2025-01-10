雙和醫院護理師 偷拍病患插管、漏便PO網惹議

部立雙和醫院爆發護理師偷拍病患照片風波，院方出面道歉。（記者翁聿煌攝）

2025/01/10 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛福部雙和醫院葉姓護理師在照顧病患時，偷拍患者的血尿、床上血跡等照片，上傳個人社群平台，以戲謔口吻嘲諷病患；雙和醫院副院長陳龍昨天出面道歉，他表示，經調查確認是院內護理人員所發貼文，已要求刪除、撤下相關照片及貼文，今將召開人事評議委員會，進行人事評議及懲處。據了解，該護理師目前仍就讀護理系在職專班，不當行為已長達十個月。

醫院道歉 今開人事評議及懲處

這名葉姓護理師以「上班歡樂碎片」等標註，發文到Threads社群平台，內容包括患者床上漏便、滿床血和整桶血尿的畫面，其中還有長者熟睡假牙掉落、口鼻插滿鼻胃管等照片，涉嫌侵犯患者隱私，違反醫學倫理。

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葉姓護理師約在四年前到雙和醫院服務，表現大致正常，院方在八日接獲投訴，指葉某利用上班時間偷拍病患，發到Threads。陳龍表示，醫院院方意見反映信箱八日收到民眾投訴，隨即啟動專案調查，查證該貼文確實為院內護理人員所發。

該名護理師解釋，他的用意為記錄工作生活與抒發情緒，原以為只要不洩露病患的身分、病歷、樣貌等個人資訊，就不會侵犯病患隱私，經院方嚴正告知此舉有違法之虞，也損及病人隱私與權益，院方將依院內規範進行人事評議及懲處，初步評估當事人作為，未揭露病患身分個資，可能採取記過的處分。

新北市衛生局表示，已展開調查，若違反醫療法或護理人員法屬實，最高可罰三萬元，限期未改善最嚴重可將他停業一年。

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