網路謠傳北榮麻疹大流行 士檢專案調查

網路謠傳「北榮麻疹大流行」，台北榮總昨澄清院內目前並無麻疹病例。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者王定傳、邱芷柔／台北報導〕國內麻疹群聚事件引發民眾恐慌，網路謠傳「北榮麻疹大流行，門診N95口罩全戴上」，引起搶打麻疹疫苗熱潮；最高檢察署昨表示，已蒐集相關資料分案，發交士林地檢署儘速查明消息來源，以安民心。

北榮澄清院內無麻疹病例

台北榮總昨出面澄清，強調院內目前並無麻疹病例，同時提醒大家，根據「傳染病防治法」第六十三條，散布疫情相關謠言或不實訊息，若造成損害，最高可罰三百萬元！

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最高檢並指出，士檢已指派重大刑案專組主任檢察官羅韋淵成立專案小組，儘速查明消息來源，並釐清相關疑慮；調查結果將陳報高檢署及最高檢。

最高檢表示，這則不實訊息引發國人恐慌及關切，散布者可能損害北榮及衛福部疾管署傳染病的防疫及衛教工作，而涉犯傳染病防治法，最高可處三百萬元罰金，另亦有可能涉犯可處兩年以下徒刑的恐嚇公眾罪嫌或違反社會秩序維護法。

散布不實訊息最高罰300萬

最高檢呼籲，對於疫情相關不實訊息，請國人冷靜、理性求證，切勿輕信謠言，並不要轉傳散布，以免觸犯刑罰；士林地檢署昨則表示，將依最高檢發交指示，儘速查明釐清，若涉及任何不法，依法嚴處。

衛福部疾管署強調，目前公費疫苗提供滿一歲、滿五歲至入小學前各打一劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，近年完成率高達九十七％以上，群體免疫水準領先歐美日等先進國家。

疾管署指出，一九八一年以前出生者多因自然感染而具抗體，雖少數接種疫苗者可能因抗體衰退而感染，但症狀輕微且傳染力低，國內麻疹大規模疫情風險低，民眾無須恐慌。

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