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    住院整合照護 改公務預算支應

    行政院院會昨通過「擴大推動住院整合照護服務計畫」，今年開始由公務預算支應。示意圖。 （資料照，看護中心提供）

    行政院院會昨通過「擴大推動住院整合照護服務計畫」，今年開始由公務預算支應。示意圖。 （資料照，看護中心提供）

    2025/01/10 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕為減輕家屬陪病照顧與經濟的負擔，行政院院會昨通過「擴大推動住院整合照護服務計畫」，行政院長卓榮泰在院會中表示，從今（二○二五）年開始，計畫由公務預算支應，期讓健保財務可以相對健全。

    卓榮泰指出，衛福部自二○二二年起推動「住院整合照護」試辦計畫，民眾每日住院照顧費用降低六成，每日照顧費用由二七○○元降低至一○五○元，相當有具體成效，指示衛福部依總統賴清德揭示的長照三．○理念，以「照顧不離職、照顧有喘息」的策略，擴大推動住院整合照護服務，逐年增加醫院家數與床數，並建立護理輔佐人力制度。

    床位涵蓋率逐年擴大

    衛福部表示，行政院二○二五年至二○二八年以公務預算逐年擴大規模辦理，急性一般病房床位涵蓋率由現行五點九％，逐年擴大為五十％、七十％到全面推動，以解決民眾「一人住院、全家快倒」的困境。

    每日自付費用降低6成

    衛福部說，目前全國已有一一一家醫院參與此計畫，採政府與民眾共同分擔費用模式，民眾每日最高自付費用一○五○元，比傳統一對一看護聘僱方式減低至少六成，大幅減輕家庭經濟負擔與照顧壓力，已近十萬人次受惠，病患、家屬、護理人員及護佐人員滿意度達八成以上。

    衛福部指出，民眾若有需求，可於住院安排時，向醫院住院服務處或病房護理站提出申請；參與醫院的名單、服務費用與洽詢窗口資訊，可參考醫院公告或衛福部護助e起來網站住院整合照護服務專區查詢。

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