「要5毛給1塊」 醫改會批協商機制虛設

健保總額創新高，醫改會直言，此次核定金額是「要五毛給一塊」，協商機制形同虛設。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕不同於醫界樂觀看待健保總額創新高，醫改會執行長林雅惠直言，此次核定金額是「要五毛給一塊」，協商機制形同虛設，呼籲政府應善盡保險人責任，落實監管。

林雅惠指出，以往核定健保總額通常會折衷於醫界與消費者代表的方案之間，但今年的結果完全偏向醫界，「直接補到頂！」忽略消費者代表意見。她質疑未來相關預算可能僅用於補充健保點值，未真正投入提升醫療服務品質或打造友善職場環境。

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林雅惠說，醫改會在總額協商過程，看到許多提案缺乏實質的執行目標與效益評估，舉例來說，健保署原本提議編列卅三億元進行支付標準調整，但未提供具體用途與規劃，最終衛福部不僅核定，還額外加碼至四十一億元。

林雅惠直言，醫改會支持合理的給付調整，但現在卻演變成「會吵就有糖吃」，根本是全民的「空白授權」。她呼籲，健保總額的核定和經費使用直接影響民眾權益，政府應該發揮保險專業，對每一筆經費使用進行嚴格把關，讓健保制度能夠透明、公平，避免民眾權益受損。

衛福部：調整支付標準非空白授權

衛福部社保司代理司長陳真慧回應，此次在其他預算中編列二○八．八三七億元，涵蓋十四個項目，各項核定金額與協商內容有所增減，其中像是民團提到的調整支付標準，從三十三億元增至四十一億元，主要考量支付標準已多年未調，將通盤檢討包括住院護理費、急重難罕症診療費等，並非「空白授權」。

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