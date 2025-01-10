醫界肯定總額創新高 可望改善三大困境

衛福部長邱泰源核定今年健保總額9286.248億元，成長率5.5％，創下新高。（記者林惠琴攝）

2025/01/10 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年健保總額成長率五．五％，創新高。台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，政府體察民意，展現健保永續發展的決心，可望改善「醫護出走、新藥新科技納健保放緩、民眾自費比率高」三大困境。

提升醫護薪資、優化職場環境

洪子仁說，過去兩年醫界面臨多重挑戰，包括醫護大量出走、新藥及新科技納入健保速度放緩，及民眾自費醫療位居全球第三高，皆反映健保總額成長率不足。

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洪子仁指出，政府陸續將原由健保支應的公共衛生費用脫鉤總額，改由公務預算負擔，健保總額核定超過九二八六億元，實質成長率可望達六％至七％。總額成長可帶動醫療機構改善財務韌性，優先調升醫護薪資、優化職場環境，讓民眾享受更高品質的醫療服務。

洪子仁表示，去年全台病床降載率在十月達到高峰，部分大型醫院降載率高達十五％，隨著各大醫院陸續提高薪資與津貼，改善醫護環境，政府提高小夜班與大夜班津貼，吸引更多醫護人員投入輪班工作，醫護人力短缺情況逐漸改善，以新光醫院為例，病床降載數已從去年的九十一床降至現在不到廿床。

避免「醫療人球」問題

他表示，今年要實施醫院個別總額，其成效同樣取決於健保總額是否足夠，若總額充足，醫院降載門診或夜診的情況將減少，即能避免「醫療人球」問題；如果未來每年健保總額成長率能維持在五％以上，更有望達成經常性醫藥衛生支出占GDP超過八％的目標，超車韓國。

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