衛福部拍板健保總額9286億 創新高／成長率5.5% 較去年增加484.078億元 今年不漲健保費

健保總額創新高

2025/01/10 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年健保總額創新高！衛生福利部昨天公布二○二五年全民健康保險總額預算，經評估醫界、付費者兩方案及整體政策考量，衛福部長邱泰源最終核定九二八六．二四八億元，成長率為五．五％，較去年的八八○二．一七億元，增加四八四．○七八億元，是歷年成長金額最高的一年。

去年總額協商破局，因此採醫界與付費者方案兩案併陳送衛福部核定，付費者方案總額為九二○七．五億元、成長率四．六○五％，醫界方案總額為九二五七．三億元、成長率五．一七一％，兩案差距近五十億元；最終核定金額高出兩案，醫界、付費者代表兩樣情。

請繼續往下閱讀...

牙醫、中醫、門診透析達成共識

總額協商過程中，牙醫、中醫和門診透析的預算，醫界和付費者代表達成共識，最終核定的結果也與雙方共識一致。牙醫總額為五四七．九三一億元、成長率四．六七九％；中醫總額三四一．九二億元、成長率五．二七四％；透析預算四七三．七五二億元、成長率三％，其中醫院分配二四六．八七二億元，基層分配二二六．八七九億元。

西醫基層、醫院總額核定5大重點

而西醫基層、醫院總額方面，最終拍版醫院總額六四三七．一一九億元、成長率五．五％；西醫基層總額一七五○．四四一億元、成長率五．五％。其他預算則編列二○八．八三七億元，新增十五．六三九億元。

衛福部社保司代理司長陳真慧說明，針對西醫基層、醫院總額的核定五大重點，包括提升民眾用藥權益、保障罕病患者就醫權益、守護偏鄉醫療、強化精神醫療照護、擴大在宅急症照護。

衛福部為提升用藥權益方面，投入八十一．○二億元，推動新醫療科技與新藥加速納入健保，編列一八○．二六億元，保障罕見疾病及血友病患者的就醫需求，包括藥費及特材支應，此外投入卅九．一六億元用於偏鄉及山地離島醫療資源改善，編列三十一．○六億元，強化精神科長效針劑等相關照護服務，並投入九十三．七八億元擴大居家醫療及在宅急症照護，支援長照轉銜。

公共衛生改由公務預算支出

陳真慧表示，衛福部積極爭取公務預算，編列「健保財務協助方案」三三五．六億元，將一一一億元公共衛生與預防保健支出，從健保總額中移出，改由公務預算支應，釋放出的健保總額預算回歸醫療需求，增加政府對醫療的投資，預估到今年年底健保安全準備金可達法定一個月以上的保險給付支出，財務穩定，不會調漲健保費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法