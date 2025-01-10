高雄31商圈消費滿百 換觀光護照享優惠

高市觀光局與觀光業者合作，推出總值超過3萬元優惠的「高雄觀光護照」。（觀光局提供）

2025/01/10 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆春節腳步近，高雄市觀光局與觀光業者合作，推出總價值超過三萬元優惠的「高雄觀光護照」，一月十一日起於全市卅一個商圈指定店家消費滿一百元，即可免費兌換，數量有限，送完為止。

高市觀光局與「大高雄市觀光商圈總會」、「東高雄觀光產業聯盟」合作，舉辦「高雄商圈EASY購」活動，推出總價值超過三萬元優惠的「高雄觀光護照」，匯集高雄卅一個商圈，超過二五六家住宿、觀光工廠、商圈店家提供優惠折扣。

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觀光局長高閔琳表示，一月十一日起，配合「二○二五高雄過好年」系列活動，民眾於各商圈指定會員店家消費滿一百元，並在「高雄旅遊網」粉絲專頁按讚，即可至指定地點換取限量的高雄觀光護照；每本護照都附有抽獎券，有機會抽中亞洲航空、台灣虎航來回機票、住宿券與高雄特色伴手禮等大獎，護照優惠期間即日起至二月廿八日止。

「二○二五高雄過好年」系列活動，共有包括三鳳中街、新堀江、美濃、六龜、鹽埕商圈等卅一個商圈參加，各商圈精心策劃年節活動，不僅有特色商品、創意伴手禮與道地美食，還可領取市府的「蛇年小紅包」，一月十一日將由三鳳中街年貨大街打頭陣，歡迎民眾來採買年貨，兌換限量的觀光護照。

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