串連後驛商圈與科工館 高市九如一路人行道翻新

高市九如一路人行道未翻新前，遭議員大酸猶如「雲霄飛車軌道」。（資料照）

2025/01/10 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昔日遭議員嘲諷為「雲霄飛車軌道」 的九如一路人行道，高市府工務局分段進行改善，第一段從平等路至民族一路已完工，總長一．三公里，民眾步行到科工館更舒適。

平等路至民族一路 優化完成

九如一路是高雄市東西向主要幹道之一，也是東三民區、鳳山區往來主要道路，沿線多屬住宅區，還有不少餐飲商家；前市議員童燕珍於二○二二年八月在議會質詢時，拿出九如一路沿線的人行道照片，批評人行道嚴重破損、緩降坡設計不良、導盲磚破裂不平，宛如「雲霄飛車軌道」。

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昔破損 遭諷「雲霄飛車軌道」

工務局之前已優化九如二路（民族一路至中華二路）人行環境，再編列一千萬元經費，針對九如一路（平等路至民族一路）人行道進行翻新，改善總長度約一．三公里，連結高雄車站後驛商圈與科工館路網，提升行走舒適感。

工務局指出，隨著鐵路地下化、台鐵新高雄車站等建設逐步完成，未來捷運黃線也會在九如、民族路口設站，為周邊帶來新一波人車流量，因此選用平順、耐久、美觀的鋪面材料整新人行道，同時改善無障礙斜坡設計。

工務局道工處說明，除了人行道改善，先前也陸續針對九如一路與永年街、大昌二路、光武路等路口，進行轉角人行道擴大、增設無障礙斜坡的行人安全改善工程等。

工務局︰爭取經費 分段改善

但有民眾指出，九如一路很長，從民族路一路一直到澄清路，「人行道是兩個世界，平等路以西已經有現代的人行道，另一頭還是凹凸不平的古早味連鎖磚人行道」；對此，工務局表示會持續爭取經費，分段改善。

高市九如一路人行道改善完成，平整又舒適。（記者葛祐豪攝）

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