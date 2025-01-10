拚觀光 立委促高捷紫線延伸佛光山

遠東航空待法拍客機佔用停機位，立委要求拖離。（記者洪臣宏攝）

2025/01/10 05:30

許智傑認為國際知名景點務必設站 捷運局允諾檢討

〔記者洪定宏、陳文嬋、洪臣宏／高雄報導〕立法院交通委員會昨天考察高雄重大交通建設，其中由高市捷運局規劃的捷運紫線優先路段，只到樹德科大，立委許智傑認為佛光山是國際知名觀光景點，必須延伸設站，捷運局允諾檢討。

請繼續往下閱讀...

紫線優先段 規劃只到樹德科大

捷運局指出，捷運紫線依財務與經濟效益等可行性評估的「優先路段」，從銜接黃線到樹德科大共廿三站、全長廿五．三五公里，總經費一九三九．二二億元，已於去年底報請中央審議。

不過，捷運紫線原本規劃全長卅五．八五公里、設廿八站，以佛光山為終點站，但捷運局呈報到中央審查的「優先路段」方案只到樹德科大，引發許智傑關注，要求捷運局重新檢討，捷運紫線務必通到佛光山。

台鐵鳳山車站 2月中重新招商

另外，高市交通局規劃的鐵路立體化包括左營橋頭與鳳山九曲堂兩案，希望解決鐵路沿線的交通瓶頸。交通局表示，左營橋頭案全長約十二公里，無論採高架或地下化，都涉及歷史建物與市定古蹟等文化資產，預計今年底完成可行性研究。鳳山九曲堂案全長約七．五公里，可能與「高鐵南延屏東案」共構，高雄市希望交通部併入規劃施工。

新打造的台鐵鳳山車站大樓招商不順，二度流標，許智傑要求台鐵提出對策加速招商，台鐵允諾將加快招商腳步，二月中旬重新招商，最快六月完成評定最優申請人。

遠航2客機佔位5年 許促調整

此外，遠東航空二○一九年停止營業，但有兩架客機迄今仍停放在高雄國際機場停機坪，許智傑說，許多航空業者向他反映，高雄因沒有過夜停機坪，所以至今沒有桃園機場接駁航班；高雄國際航空站主任傅耀南表示，遠航的飛機正等待法拍，涉及訴訟才會一直停放在高雄機場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法