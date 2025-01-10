《桃園》公益出租人增 每戶平均減免稅4259元

桃園市透過包租代管措施，累計完成逾四萬件租賃媒合，公益出租人也逐年增加。 （住宅處提供）

2025/01/10 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市二○一八年起實施「桃園市社會住宅興辦與公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」，鼓勵屋主投入愛心房東行列，可獲減免地價稅與房屋稅，截至去年十一月底，已建置社會住宅四三七四戶，透過包租代管完成逾四萬件租賃媒合，前年公益出租人每戶平均減免稅金四二五九元、社會住宅包租代管每戶平均減免稅金五○九五元。

市府地方稅務局長姚世昌昨天表示，前述自治條例適用於社會住宅、社宅包租代管、公益出租人等，為鼓勵房東出租房屋給弱勢族群，桃市提供房東地價稅與房屋稅減免優惠，綜合所得稅也有提供免稅優惠每屋每月租金收入最高一萬五千元。

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其中，從地方稅減免戶數顯示，桃園市公益出租人戶數逐年成長，二○二一年房屋稅減免戶數一萬七五九○戶、地價稅一萬五七六九戶，二○二二年房屋稅減免戶數一萬七五六二戶、地價稅一萬八三五四戶，二○二三年房屋稅減免兩萬五六二戶、地價稅兩萬一五三六戶。

姚世昌說，目前政策執行範疇依據中央的規範，地方稅務機關負責確保配套措施落實，隨著申請案件逐年增加，以及因應三百億元中央擴大租金補貼計畫，桃園市租金補貼申請件數已激增至九萬多件，主要受惠者為青年學子與一般勞工，為了加快退稅進度，地稅局本身精進作業效率，也透過住宅發展處撥款增聘六名委外人力協助辦理。

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