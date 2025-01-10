《桃園》18高一生搶救 武陵高中「活水碑」再現

石碑書寫朱熹「觀書有感」詩的2句「問渠那得清如許，為有源頭活水來」），標示美池過去的水源。（武陵高中提供）

2025/01/10 05:30

1967年第九屆畢業生池畔立碑 去年掉入池內 近日枯水期合力抬上岸

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立武陵高中美池畔有座近六十年前、第九屆畢業生留下的「活水碑」，去年十一月美術課上拓碑課程時，發現石碑疑似年久失修、加上連日大雨而掉入池裡，一群第六十九屆高一學生發起搶救行動，歷經兩次失敗，利用近日冬季枯水期，前天下午藉由槓桿原理，將重約四十公斤的石碑抬上岸，重置在美池小島上，相隔六十屆的學長姊與學弟妹藉此牽起特別的緣分，傳為校園佳話。

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校園地標 碑文書寫朱熹詩句

武陵高中美池畔「活水碑」是一九六七年第九屆畢業生所留，底部以鵝卵石固定，碑文書寫朱熹「觀書有感」詩句「問渠那得清如許，為有源頭活水來」，也標示美池水源來自茄苳溪引水工程，多年來是校內地標之一，後來池水不再引入活水，靠降雨或校內排水。

美術老師姜昌明每年十一月初舉辦拓碑活動，讓學生尋訪校園十座石碑並拓印，學生去年發現「活水碑」消失了，校方推測是年久失修、加上大雨沖刷導致石碑掉入池中，由於空間狹小，無法動用大型機械，十八位高一學生運用所學槓桿原理，眾人合力終於在學校七十週年前夕完成救出石碑這項不可能的任務。

70週年前夕 重現近60年前歷史

參與搶救行動的學生表示，不曉得當初學長姊是如何把石碑從茄苳溪搬進校園裡，相隔六十年後，似乎是一項命定的任務；學生王朗至負責墊高並穩固支架，他表示，除了救回武陵高中歷史，也讓他對學校有更強的認同感。

運用槓桿原理 抬起40公斤石碑

學生陳姸言說，看著六十年前的石碑，經過大家努力後，從美池被抬起，深感做了一件很有意義的事，沉重的石頭都能被移動，再次體會團隊合作的重要性；學生何紹齊表示，搶救活水碑的過程雖然驚險，在同學們合作下還是成功了，很榮幸參加這次行動；總務主任林勝立全程目擊學生同心協力搶救石碑，「只能給學生比一個大大的讚！」

武陵高中18位高一生運用槓桿原理，成功搶救重約40公斤的「活水碑」。（武陵高中提供）

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