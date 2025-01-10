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    首頁　>　生活

    公糧輔導收購價 每公斤增加1.5元

    2025/01/10 05:30

    〔記者楊金城／下營報導〕農糧署推動「糧食產業全面升級計畫」從今年啟動，包括轉（契）作、休耕獎勵金及水稻收益全面提高，其中公糧收購在輔導收購價格從一公斤廿三元提高為廿四．五元，並增加計畫、輔導收購數量。農糧署南區分署和民營糧商預估今年一期作稻價將會上漲。

    在野黨去年要求大幅調漲公糧價格後，農業部推出糧食產業全面升級計畫因應，預估調整後相當每公頃增加二萬元（兩期稻作合計），提高農民收益及支撐糧價。

    公糧收購包括計畫收購、輔導收購、餘糧收購，調整後的計畫收購維持每公斤廿六元、第一期作每公頃收購數量調至三二五○公斤，第二期作調至二五○○公斤，輔導收購每公斤廿四．五元，第一期作收購數量調至二五五○公斤，第二期作調至一九○○公斤，餘糧收購維持每公斤廿一．六元，調整後第一期作收購數量四○○公斤、第二期作三○○公斤。

    農糧署南區分署指出，因公糧輔導收購價格提高每公斤一．五元，並增加計畫、輔導收購數量，「加量又加價」，民營糧商如不提高收購稻穀價格，稻農可能轉向繳售公糧意願提高。

    下營、六甲農民對公糧、稻米轉作獎勵全面調高，大表歡迎；後壁芳榮米廠負責人張柏亮說，去年一期作稻價一百台斤濕穀九五○、九六○元，二期作衝至一二五○元以上，預估今年稻價往上漲。

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