稱霸全球 蘭花生技園區將轉型

2025/01/10 05:30

〔記者王涵平／後壁報導〕台南是台灣蘭花的主要產地，農業部推動蘭花生技園區轉型花卉產業創新園區，農業部次長胡忠一昨日現勘表示，全力支持蘭花園區公共設施改善以及推動花卉產業創新園區計畫，要讓園區成為世界的蘭花中心。

立院財委會召委賴惠員昨與委員前往後壁區的台灣蘭花生物科技園區現勘，農業部等相關單位陪同，了解園區建設進度與國際蘭展籌備狀況。台灣蘭花生物科技園區是全球最大的蘭花產業聚落，匯聚全台蘭花生產與研發的精華。園區目前已累積投資二一七億元，進駐八十四家次廠商，全年營業額超過廿億元，蝴蝶蘭更以四九．六億元的出口產值，穩居全球領先地位。

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賴惠員指出，園區設施升級計畫已獲得額外預算一．七四億元，用於改善園區內道路、排水系統及溫室設施等公共建設，將與林俊憲委員攜手向農業部爭取更多預算，全面提升蘭花園區的公共服務效能，為產業發展奠定更堅實的基礎。

針對即將於三月舉行的二○二五國際蘭展，胡忠一表示，園區正全面升級，新增展覽專用設施及智慧化管理系統，承諾蘭展的建置工作在一月底都能完成，以確保蘭展順利舉行，並為台灣蘭花創造更多國際商機。

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