春節出遊 留意3大車多路段

公路局預估春節連假期間3大車多路段，其中，台17線五王大橋至北門段，因民眾到南鯤鯓代天府走春，容易車多。（記者劉婉君攝）

2025/01/10 05:30

台86線仁德段、歸仁—關廟段 台17線五王大橋—北門段 建議走替代道

〔記者劉婉君／大內報導〕農曆春節假期從廿五日至二月二日共九天，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局預估連假期間三大車多路段，包括台八六線仁德路段、歸仁至關廟路段，以及台十七線五王大橋至北門路段，提醒民眾注意即時路況、行駛替代路線，或搭乘大眾運輸。

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雲嘉南區養護工程道路全面停工

公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所、南區公路新建工程分局昨天召開春節疏運記者會，公布春節期間台南地區預估車多路段及時段，以及管制路段。為了維護道路通暢，春節期間雲嘉南區養護工程分局轄管的道路，將全面暫停施工，並儘量撤收施工區域。

雲嘉南區養護工程分局交通管理及控制中心主任李俊儒表示，春節返鄉車潮預計將於廿四日下午開始湧現，廿六日（初一）開始出遊車潮增加，參拜及觀光路段車輛較多，二月一日（初四）及二月二日陸續出現返回工作崗位的車潮。

返鄉車潮預計24日下午湧現

公路局預估，「台八六線八K（仁德）路段」車流尖鋒時段，為廿九日（初一）至二月二日（初五），每日下午四時至七時，預估每小時達二一○○車輛次。

「台八六線十七K—十九K（歸仁—關廟）路段」，預計尖鋒時段則為廿九日至二月二日，每天上午九時至下午一時、下午三時至七時，預估每小時一八○○車輛次。

「台十七線一三九K—一四二K（五王大橋—北門）路段」，預估尖鋒時段為廿九日至二月一日，每天下午二時至五時。

為紓解台八六線歸仁至關廟車潮，廿五日至二月二日每天上午八時至十二時，將管制台八六線歸仁交流道橋下側車道迴轉道，屆時從一八二線東行欲以迴轉道上台八六線，或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，皆將導引至一八二線接台十九甲線，再轉往國道三號關廟交流道，請用路人配合警方疏導改道。

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