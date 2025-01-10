寶可夢冒險盛宴 2/21新北大都會公園登場

2025/01/10 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年台灣首場「Pokémon GO Tour：合眾地區」盛會將於二月廿一日至廿三日登場，以新北大都會公園為主會場，為來自世界各地的寶可夢訓練家帶來冒險盛宴，新北市規劃十條路線，玩家可安排遊程探索新北，完成路線獲得官方認證徽章。

完成10路線 可獲官方認證徽章

新北市長侯友宜表示，境界寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」將在《Pokémon GO》傳說團體戰中迎來首次登場，活動期間新北大都會公園將化身為寶可夢訓練家舞台，除了在真實世界打造寶可夢棲息地，現場設置多處拍照景點、美食市集，推出限定周邊商品、皮卡丘見面會和限量皮卡丘造型遮陽帽。

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觀光旅遊局長楊宗珉表示，冒險不會因為離開活動主會場、踏出新北大都會公園就結束，市府和捷運公司共同規劃特殊活動限定寶可補給站點，只要打敗在新北市境內佔領活動限定寶可補給站的GO火箭隊手下，就能獲得包含「十二公里蛋」在內的合眾地區主題獎勵。

楊宗珉說，新北市擁有豐富自然景色、珍貴人文歷史，新北市規劃十條官方路線，讓各地遠道而來的訓練家們探索新北市，完成路線可獲得官方認證徽章，活動訊息可上官方網站、新北市觀光旅遊網或「新北旅客」臉書粉專查詢。

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