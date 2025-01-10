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    首頁　>　生活

    免費打流感、新冠疫苗 新北衛生所加開假日、夜診

    2025/01/10 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為使流感及新冠疫苗接種更便利，新北市衛生局協調廿九區衛生所與七百家合約院所提供隨到隨打服務，一月增設三十八場社區接種站，衛生所加開假日診及夜診，民眾可攜帶健保卡（外籍人士須持居留證）接種流感及新冠疫苗，獲得健康保護力。

    1月增38場社區接種站

    衛生局疾病管制科科長王美華表示，全國自去年十月起至今年一月六日，累計四一二例流感併發重症病例，年齡層以六十五歲以上長者為多，死亡病例累計九十一例，死亡數為近十個流感季同期最高；其中新冠併發重症本土病例累計四三六例，其中九十五例死亡，流感與新冠死亡病例中未接種過流感與新冠疫苗高達九成。

    研究顯示接種疫苗是預防疾病最有效的方法，接種後約二週後開始產生保護力，呼籲符合公費流感疫苗及新冠疫苗資格民眾儘速前往接種。

    她指出，今年一月一日起，公費流感疫苗擴大提供全國滿六個月以上尚未接種的民眾接種；新冠JN.1疫苗則提供滿十二歲以上民眾接種。王美華提醒，歲末年初大型活動多以及春節連續假期、探親旅遊等活動頻繁，呼吸道病毒感染風險增加，呼籲民眾應儘速完成流感及新冠疫苗接種，落實個人防疫措施。

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