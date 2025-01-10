新北近3年投入逾5億 非營利幼兒園增53班

五股五興公共托育中心今天開幕啟用。（記者董冠怡攝）

2025/01/10 05:30

未來將活化學校閒置空間、爭取公益捐贈場地 積極增設

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市政府廣設公共化幼兒園（包含公立幼兒園與非營利幼兒園），近三年投入約五億八百萬元，增設九間共五十三班非營利幼兒園，可收托一四三六名幼童，全市公共化幼兒園二○一九年起已增設二四五班，包括公立幼兒園一三六班、非營利幼兒園一○九班，市長侯友宜昨天宣布，未來兩年持續建設公共化幼兒園，力拚八年任期內達三百班目標。

請繼續往下閱讀...

侯友宜昨天出席新北市一一三學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮表示，新北市打造「平價、優質、普及」的幼教環境，今、明年將在板橋國中與板橋浮洲等地區規劃成立旗艦型非營利幼兒園，各設置十八班，各收托約四百人，未來也會輔導私立幼兒園轉型為準公共化幼兒園，目前有二六一間準公幼；新北市教育預算編列七七五億元，平價教保服務總量突破五萬三千人，收托人數全國第一。

結合社區資源 開設特色課程

侯友宜說，新北市目前有四十一間非營利幼兒園，將致力在高需求區域活化學校閒置空間，或爭取公益捐贈場地積極增設。

教育部次長張廖萬堅表示，新北市廣設公共化幼兒園，減輕家長育兒負擔，教育部過去七年補助新北市十四所非營利幼兒園，大幅提高入園率，未來會朝二歲專班、延長照顧、降低師生比的方向精進，讓幼兒照顧更加妥善。

教育局長張明文指出，近三年投入五億八百萬元，增設九間共五十三班非營利幼兒園、收托一四三六名幼童，園所結合在地環境與社區資源，開設優質特色課程，提供多元適性的選擇。

收費較私幼便宜 第3胎免費

清水高中非營利幼兒園園長張翠娥說，非營利幼兒園收費較私幼便宜，以該校為例，第一胎每月二千元、第二胎一千元、第三胎免費，以一學期六個月計算，第一胎每學期只要一萬二千元，第二胎六千元，該園滿額七十二位，目前招收六十五位。

五股五興公托 開放網路報名

另外，新北市第一二四家五股五興公共托育中心昨天開幕，建物原本是舊五股戶政事務所，經重新拉皮整修並粉刷為白色，地方暱稱「五股小白宮」，可收托廿八名零至二歲嬰幼兒，即日起開放「新北育兒資訊網」網路報名，二月六日下午五點截止；二月十一日上午十點公開抽籤、下午二點公告結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法