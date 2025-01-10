大肚「藍色公路」延伸段 4月將完工

大肚區華南路沿途藍色街燈灑落，二期工程延伸段直達向上路，預計四月完工。（台中市府提供）

2025/01/10 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕大肚區知名景點華南路素有「藍色公路」美稱，公路從大肚山向下延伸，駕駛行經俯瞰台中港遼闊景觀，而入夜後沿途藍色街燈灑落螢光帶，宛如璀璨藍寶石項鍊，台中市府表示，二期工程延伸段直達向上路，預計過年後四月完工，當地台中市議員林昊佑表示，「整條路亮藍色路燈，為鄉親點亮回家的路。」

直達向上路 沿途270顆藍燈

台中市府為解決大肚通往台中市區及遊園路交通壅塞，斥資十三．二六億元新建華南路銜接向上路二期工程，道路全長一千八百六十四公尺，台中市建設局表示，前年（二○二三年）開工到本月施工進度已達六十五％，進度超前，目前遭遇台電管線遷移協調問題，若無意外可望於四月底完工。

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公路位於大肚山瑞井、蔗廍社區，全程有兩百七十顆藍色路燈，入夜沿途串連藍色路燈猶如項鍊，近兩年來成為年輕人打卡景點，林昊佑九年前赴澳洲留學，當坐飛機返台俯瞰「藍寶石項鍊」時，就知道回到家了，他感性說，公路點亮鄉親回家的路。

林昊佑強調，華南路是大肚區重要幹道，分兩期工程，第一期通車後開到遊園路，第二期延續藍色路燈貫接向上路，他多次會勘發現「俯瞰市區夜景非常漂亮」，要求施工單位闢建兩側二．五及三米人行步道，方便社區居民及遊客步行，也連結附近萬里長城登山步道。

大肚區長楊明坤說，順利通車後，瑞井居民縮短十多分鐘車程不必繞行中蔗路，上下班尖峰時段明顯感受「遊園路不塞車了」。

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