距市區174公里 台中最偏遠「勝光派出所」不裁撤

台中市勝光派出所因位於思源埡口附近經常會下雪，加掛雪鍊成為員警的必備技能。（記者歐素美攝）

2025/01/10 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕你知道台中市和平區勝光派出所離宜蘭只有四．八公里，但是到台中市區卻要一七四公里嗎？台中市長盧秀燕昨天到勝光派出所慰勉六名警員，並透露組織檢討時為什麼這個派出所不整併？因為光是即將來臨的賞櫻季，以及轄區內的各種疑難雜症，都需要這六名辛苦員警的協助。

海拔1800公尺 開車到市區4.5小時

台中勝光派出所地處偏遠山區，海拔高達一千八百公尺，與台中市區距離遠達一七四公里，光開車要四．五小時，是「台中最偏遠派出所」，雖然轄區人口只有八十三戶、一五一人，但位於交通要道及賞櫻景點武陵農場附近，任務量卻一點都不輕鬆。

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6名警員 服務武陵賞櫻遊客

勝光派出所所長謝子千表示，該所目前只有六名警員，因地處偏遠，通常都要五至十天才能下山回家。且附近的思源埡口經常下雪，警車出勤必須加掛雪鍊，因此加掛雪鍊也成為員警的必備技能，最高紀錄一天曾為遊客加掛約十輛車的雪鍊。

常下雪 加掛雪鍊為必備技能

盧秀燕昨天也公佈蛇年紅包，表示今年第一批紅包就是來送給台中最遠派出所，以及位於環山部落的平等國小師生，平等國小學生只有四十四人，但學生表現優異、允文允武，不僅曾拿下女子隊籃球乙組全國冠軍，學生更能利用流利英語每年出國交流，雖在偏鄉，但表現讓人佩服，她也特別致贈平等國小南非籍英文老師一張台中捷運二○二五年票卡。

除了盧秀燕送點心及紅包慰問外外，當地民眾黃魁治等人也送上紅包，強調天氣冷，員警需要各項保暖用品，警察局長李文章及和平分局局長劉明興也都允諾相關物資一定充足。

台中市長盧秀燕（右二）致贈加菜金給勝光派出所，提前預祝員警新年快樂。（記者歐素美攝）

台中市最偏遠的派出所「勝光派出所」。（記者歐素美攝）

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