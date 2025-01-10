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    強烈冷氣團先濕後乾 下週一低溫探8度

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/01/10 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈大陸冷氣團近期影響台灣，中央氣象署指出，今日中部以北、東部地區整日寒冷，其他地區早晚低溫，局部氣溫可達十度以下，且迎風面地區、西半部山區、恆春半島等有雨，週日起各地逐漸轉晴，但下週一清晨需注意輻射冷卻帶來的局部低溫，尤其北部地區清晨氣溫恐達八度以下。

    中央氣象署預報員林定宜說明，這波強烈大陸冷氣團預計持續影響台灣到下週一，對台灣影響以週五、週六期間最明顯，且週六前天氣偏濕冷，週日至下週二期間則轉為乾冷的天氣型態。

    林定宜表示，今日中部以北、東部地區整日寒冷，其他地區早晚低溫情況，西半部、東北部低溫約十一至十三度，花東地區十七至十八度，另嘉義以北、宜蘭、南投、金馬局部可能出現十度以下低溫。

    此外，林定宜說明，北部、東北部白天高溫僅約十三至十四度，花東地區約十七至十八度，中南部地區約十九至廿二度，且因週六前台灣周邊水氣偏多，東半部、桃園以北、恆春半島、西半部山區等持續有局部短暫雨。

    林定宜提到，週日起逐漸轉乾，各地晴到多雲，僅東半部零星短暫雨；下週一清晨因各地天氣轉為穩定晴朗，易有輻射冷卻效應發生，低溫範圍比週五晚間至週六清晨更廣，各地氣溫有機會降至十度以下，北台灣氣溫則再探八度以下，且各地日夜溫差較大。

    另，林定宜指出，下週三起再有一波冷空氣影響台灣，並有南方雲系靠近，南部與中部山區有雨，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區則呈現多雲天氣。

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